Пожежу видно з усіх районів міста.

Ввечері в понеділок, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів. Зайнялася потужна пожежа.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, пожежу видно з усіх районів Луганська. У мережі вже публікують кадри наслідків прильоту.

Варто зазначити, що офіційно окупаційна "влада" Луганська вибухи поки не коментувала. Деталей про те, що саме було уражено, наразі теж немає.

Тим часом відео з масштабною пожежею в мережі стає більше.

"Прильоти" на окупованій території

В ніч проти 23 травня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У мережі повідомляли про імовірні "прильоти" по жирних цілях – військовій частині ФСБ біля Алушти, а також по 126-й бригаді берегової оборони ЧФ РФ.

Вже згодом рух "Атеш" повідомив, що в Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735) у селі Сонячногірське. Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.

20 травня потужний вибух пролунав в окупованому Луганську. Тоді повідомлялося про можливий "приліт" по території місцевої академії внутрішніх справ, де базуються російські окупанти. Після вибуху в небі було видно густий дим.

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