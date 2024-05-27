Ввечері в понеділок, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів. Зайнялася потужна пожежа.
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, пожежу видно з усіх районів Луганська. У мережі вже публікують кадри наслідків прильоту.
Варто зазначити, що офіційно окупаційна "влада" Луганська вибухи поки не коментувала. Деталей про те, що саме було уражено, наразі теж немає.
Тим часом відео з масштабною пожежею в мережі стає більше.
"Прильоти" на окупованій території
В ніч проти 23 травня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У мережі повідомляли про імовірні "прильоти" по жирних цілях – військовій частині ФСБ біля Алушти, а також по 126-й бригаді берегової оборони ЧФ РФ.
Вже згодом рух "Атеш" повідомив, що в Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735) у селі Сонячногірське. Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.
20 травня потужний вибух пролунав в окупованому Луганську. Тоді повідомлялося про можливий "приліт" по території місцевої академії внутрішніх справ, де базуються російські окупанти. Після вибуху в небі було видно густий дим.