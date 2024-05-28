У мережі пишуть про пожежу на аеродромі.

У ніч на понеділок, 28 травня, в окупованому Луганську пролунали нові вибухи. Про їхні наслідки не повідомляють.

Як пише російське пропагандистське агентство ТАСС, місто опинилося під повторним обстрілом. За їхніми даними, вибухи прогриміли в східній частині Луганська. Тим часом у мережі публікують відео пожежі, як стверджується, на аеродромі. Окупаційна влада ніяк не коментувала другу атаку.

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Вибухи в Луганську: останні новини

Як повідомляв УНІАН, увечері в окупованому росіянами місті також чули серію вибухів. Після цього спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялося, що її бачили жителі різних районів Луганська.

Глава так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що українська армія застосувала касетні боєприпаси, почалося загоряння. Що саме горить - він не сказав.

У Луганській обласній військовій адміністрації повідомили про вибухи в районі об'єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів і авіаційного ремонтного заводу.

Голова адміністрації Артем Лисогор зазначив, що вже під час повномасштабної окупації загарбники проводили там стендове випробування двигуна, однак "бавовна" в жовтні минулого року порушила їхні плани.

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