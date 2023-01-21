Вадим Пристайко заявив, що екіпажі ось-ось приступлять до тренувань на території Великої Британії.

У Великобританій найближчим часом почнуться навчання українських екіпажів для танків Challenger 2.

"Екіпажі ось-ось приступлять до тренувань на території Великої Британії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти", – розповів в ефірі Радіо Свобода посол України в Британії Вадим Пристайко.

Пристайко додав, що навчання не займе багато часу, адже, як відзначають британські інструктори, українські військові вмотивовані й навчаються дуже швидко.

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"Ми коли готуємо тут піхотинців (ви знаєте, вже підготували 10 тисяч, і з початку нового року почали – ще 20 тисяч), на це йде п’ять тижнів. Важко сказати, скільки треба буде готувати танкістів – тим більше, це і артилеристи, і механіки, і командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено, як це було раніше", – зазначив посол.

За словами Пристайка, танки вже готують для відправлення в Україну.

"Ті танки, які підготовлені для нас, вже готуються для від’їзду в Україну", – сказав посол.

Надання танків Challenger 2 Україні: подробиці

14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив передачу Україні танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес відповів, як Challenger 2 допоможе українським танкістам, а також скільки проходитимуть навчання бійці ЗСУ, щоб опанувати даний вид зброї.