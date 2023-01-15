Навчання українських військових роботі з цими танками і САУ має розпочатися найближчими днями.

У найближчі кілька тижнів Велика Британія передасть Україні танки Challenger 2, а також 30 самохідних артилерійських установок AS90.

Як повідомляється на сайті британського уряду, на цьому тижні у всьому світі відбудеться сплеск дипломатичної активності Великої Британії після того, як прем'єр-міністр країни Ріші Сунак доручив старшим міністрам активізувати міжнародні дії з нагоди закінчення року з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що в Україну відправлять ескадрон з 14 танків Challenger 2 і 30 самохідних артилерійських установок AS90. Навчання українських військових роботі з цими танками і САУ має розпочатися найближчими днями.

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Водночас на сайті уряду Британії підкреслили, що Сунак доручив Міністру оборони Бену Уоллесу скоординувати підтримку європейських союзників України. Для цього Уоллес вирушить до Естонії та Німеччини на зустрічі з партнерами.

У свою чергу міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі вирушить в США, де він обговорить, як Велика Британія і США можуть використовувати свою позицію провідних прихильників України для активізації міжнародних дій.

Танки для України: останні новини

11 січня 2023 року під час візиту до Львова президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard. У перший пакет допомоги увійдуть 10 танків.

Крім того, Німеччина доставила в Україну чотири саперні танки для очищення місцевості від мін та 4 Мобільні та захищені системи розмінування.

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