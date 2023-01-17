Також британський міністр закликав Німеччину взяти приклад з Британії і надати Україні важкі танки Leopard 2.

Тренування українських військових на танках Challenger 2, які Британія передасть Україні, почнеться негайно.

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Бен Воллес. При цьому міністр не став уточнювати, скільки часу триватумуть ці навчання, передає Голос Америки. Міністр оборони повідомив, що тренування українців відбуватиметься за підтримки США на території Британії та Німеччини.

За словами міністра, британські танки Challenger 2 та американські машини Bradley будуть доповнювати одне одного в бою, тому тренування українців відбуватимуться одночасно з Bradley і Challenger 2.

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Коментуючи заяви Кремля про те, що британські танки нічого не змінятьна полі бою, Воллес сказав: "Вони праві, нічого не змінять. Українці продовжуватимуть перемагати, а росіяни - зазнавати поразки".

"14 танків не змінять курс війни, - додав Воллес, але йдеться про те, щоб бути примножувачем сили. Якщо додати 14 танків до 50-ти машин Bradley, і артилерію дивізійного рівня, і сподіваюсь, танки Leopard, якщо ми це зможемо зробити, то зможемо збільшити загальну силу, що є важливим для пожвавлення маневрів, необхідних, щоб відсунути РФ", - пояснив Воллес.

Також британський міністр закликав Німеччину надати Україні важкі танки Leopard 2.

"Це залежить від рішень уряду Німеччини: не лише чи будуть німці постачати свої Leopard 2, а й чи дозволять робити це іншим. Я закликаю своїх німецьких колег зробити це", - підкреслив Воллес.

Він зауважив, що Польща і Фінляндія готові надати Україні зі свого арсеналу танки німецького виробництва Leopard 2, але чекають дозволу від Німеччини. Воллес наголосив на важливості співпраці міжнародних партнерів у спільній допомозі Україні.

Танк "не є наступальною зброєю, якщо ви використовуєте його для захисту своєї країни", - зазначив Воллес.

Допомога Великобританії Україні

Британія з перших днів повномасштабної війни в Україні надала Києву підтримку. 14 січня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову, після якої стало відомо, що британський уряд готується посилити підтримку України, "в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем".

Своєю чергою Зеленський подякував Британії за потужну підтримку.

16 січня Британія оголосила, що передасть Україні один з найбільших пакетів військової допомоги. Британський міністр оборони Бен Воллес зазначив, що Лондон готує для ЗСУ ескадрон танків Challenger 2.

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