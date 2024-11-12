Російська авіація втратила на війні проти України ще один бойовий вертоліт Ка-52. Його могли вразити за допомогою FPV-дрона.

Z-блогер Кирило Федоров пише, що інцидент стався в четвер, 7 листопада. За його словами, вдень зведений загін російських вертольотів Ка-52, Мі-28НМ і Мі-8 летів до переднього краю оборони:

"А ворог знав. І ворог готувався. Практично невидима для ока і смертоносна загроза у вигляді FPV-дрона вже чекала в повітрі на свою жертву. Засідка. Удар".

Повідомляється про ліквідацію командира вертольота, штурману вдалося вижити. Наступного дня в Telegram-каналах Балаково (Саратовська область) з'явилися повідомлення про загибель Іллі Носкова.

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