За минулу добу Сили оборони України знищили понад 250 одиниць техніки.

За минулу добу втрати російських окупантів на війні в Україні склали близько 1950 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України орієнтовно становлять близько 712 610 осіб.

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Також знищено велику кількість російської техніки:

танків - 9 276 (+23 одиниці за минулу добу),

бойових броньованих машин - 18 847 (+81),

артилерійських систем - 20 352 (+38),

РСЗВ - 1 249 (+4),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 737 (+61),

автомобільної техніки та автоцистерн - 28 870 (+68),

спеціальна техніка - 3 626 (+6).

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення знищено 996 засобів ППО, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 2636 крилатих ракет, 28 кораблів/катерів і один підводний човен ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безперервно атакує наші позиції. Загалом за минулу добу зафіксовано 187 бойових зіткнень.

Зокрема, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 57 атак. Активно окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового.

На Покровському напрямку захисники зупинили 50 наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Крутого Яру, Петрівки, Пустинки, Українки та Лисівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів українських позицій у районах Трудового, Макарівки, Новодарівки та Рівнеполя. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

Війна в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, російським окупантам залишилося менше 9 кілометрів до Дніпропетровської області. Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" поділився, що 11 листопада ворог зміг просунутися на кілька кілометрів на лівому фланзі від Гуляйполя.

Крім того, у Forbes розповіли, що росіяни хаотично котять багато техніки під вогонь ЗСУ в Курській області. Російські морські піхотинці та десантники, а також підкріплення з КНДР активно штурмують українські позиції.

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