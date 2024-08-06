У соцмережах також публікують фото знищеного Ка-52 у Курській області РФ.

6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами Сил оборони та безпеки було збито вертоліт російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Також було знищено ворожу балістичну ракету та 2 БпЛА противника.

Тим часом у російських телеграм-каналах скаржаться на втрату вертольота Ка-52. У мережі пишуть, що один пілот нібито загинув, інший – поранений. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

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У соцмережах також публікують фото знищеного Ка-52 у Курській області РФ.

Знищення російської авіації: останні новини

За офіційними даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Росія втратила понад 680 одиниць авіації. До статистики потрапили 363 російських літаки та 326 гелікоптерів противника.

Наприкінці липня вперше за понад два роки повномасштабної війни російський гелікоптер вдалося збити за допомогою дешевого українського дрона. У ЗМІ писали, що борт підловили в момент зльоту. У соцмережах було опубліковано відео, де під окупованим Донецьком горить транспортний гелікоптер Мі-8 окупантів.

Кількома днями раніше на Донбасі було збито російський штурмовик Су-25. Сталося це на Покровському напрямку. Військові повідомили, що цей літак намагався атакувати позиції наших воїнів у парі з іншим Су-25.

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