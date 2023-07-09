За словами Резнікова, Україна має намір повністю перейти на контрактну армію.

В Україні планується зміна формату роботи військкоматів з подальшим відмовою від призову.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков, зазначивши, що Україна має намір повністю перейти на контрактну армію, повідомляє ТСН.uа.

"Нам потрібно змінювати підхід, потрібно скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди і з ними потрібно працювати", - додав Резніков.

За його словами, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають перетворитися на сучасні ЦНАПи, а всю "радянську спадщину", яку зараз мають українські військкомати, потрібно принципово змінювати.

"Потрібно робити інший підхід, має бути максимальна цифровізація. Умовно кажучи, військкомати мають стати ЦНАПами", - заявив Резніков.

Війна і призов в Україні

30 травня 2023 року в Україні знизили вік призову на строкову військову службу. Граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників було зменшено з 27 до 25-річного віку.

6 липня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що після завершення війни Україна відмовиться від призову у тому вигляді, якому він існував раніше.

Він зазначив, що першочергове завдання - це завершити перехід Сил безпеки і оборони України на стандарти НАТО у всіх аспектах: від техніки і зброї до планування та аналізу. За словами Шмигаля, основою оборони стане професійна армія. Одночасно будуть створені два компоненти резерву. Всі військовозобов'язані будуть постійно проходити обов'язкові навчання за певними військовими спеціальностями.

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