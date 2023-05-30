За це рішення проголосувало 304 народні обранці.

Верховна Рада проголосувала за зниження граничного віку призовників до 25 років.

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що парламент проголосував за закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (реєстраційний номер 9281). "За" проголосувало 304 народних депутати України.

Ним зменшується граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

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Зниження граничного віку призовників - що відомо

Як відомо, даний законопроект ініціювало Міністерство оборони України. Вони зазначали, що під час дії правового режиму воєнного стану нема потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Тарас Никифорчук у своєму YouTube-каналі прокоментував законопроект №9281. За його словами, після зниження граничного віку призовників до 25 років з'явиться досить серйозна велика група молодих людей, яких можна буде призвати до Збройних Сил України.

"Відповідно, ось така сумна досить новина в тому плані, що вони (влада, - УНІАН.) вважають, то що це війна ще буде, на жаль, тривати довго", - вважає Никифорчук.

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