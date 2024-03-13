Ворог пішов у невдалий штурм і поплатився.

Легіон "Свобода Росії" показав фрагмент контактного бою з росіянами на їхній території.

Як зазначається у Telegram-каналі легіону, контакт з ворогом стався вранці 13 березня під час рейду у прикордонні регіони РФ.

"Путінські війська намагалися зайти з тилу, але штурмовики Легіону відбили атаку та вдарили у відповідь. За втратами супротивника - зможемо сказати пізніше, але візуально - ми їх потріпали", - йдеться у повідомленні.

Рейд на територію Росії

Вранці бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ.

Боєць Легіону "Свобода Росії" Олександр Барановський розповів, що у російському генштабі певна паніка, бо вони не очікували на відкриття другого фронту в цих областях. За його словами, офіційна Москва поки що мовчить, як зазвичай роблять вигляд, що нічого не відбувається.

Він зауважив, що бійці Легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірського батальйону, які є громадянами Росії, вирішили перейти російський кордон з України, і саме таким чином – зі зброєю – "проголосувати" на виборах президента Росії проти режиму Путіна.

У Сибірському батальйоні ж повідомили, що росіяни не очікували атаки. Зокрема, ворожі військові поспіхом залишили свій командний пункт та втекли.

Сьогодні стало відомо, що бійці-добровольці легіону "Свобода Росії" знищили ворожий пункт управління під час рейду на територію РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: