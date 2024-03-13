За словами воїнів, тримають запеклі бої, прострілюється кожна вулиця.

Бійці-добровольці легіону "Свобода Росії" знищили ворожий пункт управління під час рейду на територію РФ.

Як повідомили у Telegram-каналі легіону, росіяни облаштували пункт управління посеред житлових будинків. Втім, це не вберегло їх.

"Був пункт управління та немає пункту управління. Наближаємо кризу для оборонки кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад", - йдеться у повідомленні.

Воїни продовжують атаки на території Росії. Бійці з позивними "Апостол" та "Домовий" записали відео зі звільненого селища міського типу Тьоткіне. Штурмовики зазначають, що просуваються вперед. Кожна вулиця прострілюється.

Рейд на територію Росії

Вранці бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ.

Боєць Легіону "Свобода Росії" Олександр Барановський розповів, що у російському генштабі певна паніка, бо вони не очікували на відкриття другого фронту в цих областях. За його словами, офіційна Москва поки що мовчить, як зазвичай роблять вигляд, що нічого не відбувається.

Він зауважив, що бійці Легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірського батальйону, які є громадянами Росії, вирішили перейти російський кордон з України, і саме таким чином – зі зброєю – "проголосувати" на виборах президента Росії проти режиму Путіна.

У Сибірському батальйоні ж повідомили, що росіяни не очікували атаки. Зокрема, ворожі військові поспіхом залишили свій командний пункт та втекли.

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