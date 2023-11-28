Зазначається, що бійці ССО показали свою роботу на південному напрямку.

Українські захисники на південному напрямку продовжують перетворювати на металобрухт ворожу техніку. Бійці Сил Спеціальних Операцій "мінуснули" російську самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація".

"Оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку виявили та ідентифікували замасковану ворожу самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", - йдеться у повідомленні прес-служби ССО в Telegram-каналі.

Зазначається, що спецпризначенці оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів Сил оборони та скорегували вогонь. Точним пострілом техніка росіян була знищена вщент.

Втрати Росії в Україні станом на 28 листопада - головні новини

27 листопада перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що втрати Росії з 20 по 26 листопада склали 6260 російських окупантів, 672 одиниці озброєння та військової техніки.

Крім того, тільки за минулу добу в Україні ліквідували близько 860 загарбників і десяток різної військової техніки росіян. Таким чином, загальні бойові втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення склали близько 326 440 чоловік особового складу, а також десятки тисяч одиниць техніки.

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