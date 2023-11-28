Українські захисники на південному напрямку продовжують перетворювати на металобрухт ворожу техніку. Бійці Сил Спеціальних Операцій "мінуснули" російську самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація".
"Оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку виявили та ідентифікували замасковану ворожу самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", - йдеться у повідомленні прес-служби ССО в Telegram-каналі.
Зазначається, що спецпризначенці оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів Сил оборони та скорегували вогонь. Точним пострілом техніка росіян була знищена вщент.
Втрати Росії в Україні станом на 28 листопада - головні новини
27 листопада перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що втрати Росії з 20 по 26 листопада склали 6260 російських окупантів, 672 одиниці озброєння та військової техніки.
Крім того, тільки за минулу добу в Україні ліквідували близько 860 загарбників і десяток різної військової техніки росіян. Таким чином, загальні бойові втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення склали близько 326 440 чоловік особового складу, а також десятки тисяч одиниць техніки.