Підбито, зокрема, 78 ворожих танків та 113 бойових броньованих машин, поділилися в Міноборони України.

Втрати росіян на сьогодні колосальні. Лише протягом тижня Силами оборони України було знищено понад 6 тис. російських окупантів та понад 600 одиниць їхнього озброєння.

Про це у своєму Telegram-каналі у неділю, 26 листопада, повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. "Втрати ворога за тиждень: 6260 знищених окупантів, 672 одиниці озброєння та військової техніки", - написав він і уточнив, що йдеться про період з 20 до 26 листопада.

Павлюк додав, що противник також втратив багато озброєння та військової техніки. Йдеться, зокрема, про 78 танків, 113 бойових броньованих машин, 130 артилерійських систем, 9 реактивних систем залпового вогню, 9 установок протиповітряної оборони, 168 одиниць автомобільної техніки та 17 одиниць спецтехніки.

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"Окрім цього, нашими захисниками знищено дві ворожі ракети та 146 БПЛА", - повідомив перший заступник міністра.

Що відомо про втрати Росії в Україні - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 26 листопада, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомив, що втрати ворога на 26 листопада 2023 становлять приблизно 324 тис. 830 окупантів.

Також було знищено, зокрема, 5 тис. 513 танків, 10 тис. 279 бойових броньованих машин та 7 тис. 874 артилерійських систем.

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