Знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо сам безпілотник.

Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій під час аеророзвідки на Донецькому напрямку виявили ворожий екіпаж БпАК ZALA, який готувався до запуску безпілотника.

"Скоригували по цілі вогонь М-142 HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони", - йдеться у повідомленні ССО в Telegram.

У результаті, як зазначається, знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо сам безпілотник.

Крім того, українські військові показали яскраве відео, знищення позиції російських окупантів.

Атака на Україну в ніч на 16 листопада - що відомо

У ніч на 16 листопада російські окупанти запустили по Україні майже 20 ударних безпілотників типу Shahed.

Загарбники атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - Росія) 18-ма ударними БПЛА типу Shahed. У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 16 ворожих безпілотників. Було залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи.

Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо - без жертв та постраждалих.

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