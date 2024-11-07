Бійці з 47-ОМБр розповіли, що чат-ботом можуть скористатися й цивільні, які хочуть вступити до лав ЗСУ.

У 47-й окремій механізованій бригаді заявили про запуск нового чат-бота для військових, які самовільно залишили частини, але хочуть повернутися в армію. Про це розповіли бійці у своєму Telegram-каналі.

Усього за два дні було отримано сотні заявок від бійців, які вирішили повернутися після самовільного залишення частини, поділилися в 47-ОМБр. Захисники зазначили, що ці люди обирали саме їхню бригаду.

"Наші рекрутери фізично не встигають поспілкуватися з кожним, адже під час телефонної розмови паралельно набирають ще десятки номерів. Тож ми змушені були створити чат-бот у Telegram", - написали в 47-ОМБр.

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Чат-бот @Recrut47Bot призначений не тільки для військових у СЗЧ, а й для діючих військовослужбовців, які хочуть перевестися, і цивільних, які прийняли рішення вступити до лав ЗСУ.

У 47-ОМБр підкреслили, що після того, як людина залишить заявку в чат-боті, з нею найближчим часом зв'яжуться.

СЗЧ в Україні - інші новини

Раніше 53-тя і 47-та окремі механізовані бригади ЗСУ звернулися до бійців у СЗЧ. Вони зазначили, що для таких військових відкриті двері для повернення.

Крім того, аеророзвідниця висловилася про військових у СЗЧ і демобілізацію. Вона поділилася, що сама б ніколи не наважилася самовільно залишити свою частину.

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