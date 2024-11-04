Одразу дві омбр опублікували звернення до чоловіків, які пішли у СЗЧ із пропозиціями щодо повернення.

Відразу дві бригади Збройних сил України закликали бійців, які самовільно залишили свої частини, повернутися на службу. Звернення до чоловіків, які пішли в СЗЧ, з'явилося у Facebook 53-ї та 47-ї окремих механізованих бригад.

Як відзначають в 53 бригаді, кожен може помилятись, але один проступок не визначає нас повністю. Бригада готова підтримати тих, хто бажає виправити помилки.

"Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень", - зазначає 53-я омбр.

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Подібне звернення опублікувала й 47-а окрема механізована бригада. Зазначається, що бригада розуміє, що є різні причини такого вчинку, але готова допомогти усім бійцям, які пішли у СЗЧ, повернутись й надати їм гідні умови з сучасним підходом.

Для з'язку бригади залишили контактні номери:

53 омбр - 0(93) 247 26 79;

47 омбр - 0(50) 247 47 47.

СЗЧ в лавах Сил оборони: що відомо

Офіційної інформації про кількість військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини, немає. Однак журналістам вдалося дізнатися, що лише за період з січня по вересень 2024 року в Україні зареєстрували 35 307 випадків СЗЧ. Для порівняння – за весь 2023 рік таких випадків було 17 658, а за 2022 – 6641.

На думку військового психолога Андрія Козінчука, ситуація із СЗЧ в Україні стає загрозливою, оскільки призводить до нестачі людей у лавах Сил оборони.

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