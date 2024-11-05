У бригаді пояснили, що це дуже важливо надати можливість повернутись в армію тим, хто цього хоче.

3 Окрема штурмова бригада (ОШбр) заявила про готовність приймати військових, які вирішили повернутися із самовільного залишення частини (СЗЧ).

Про це 3 ОШбр оголосила у Telegram. "Сьогодні дуже важливо щоб бійці, які в статусі "СЗЧ" і мають бажання повернутись, повертались в ті підрозділи, де їм покажуть людське відношення, професіоналізм і мотивацію. Це шанс поповнити успішні бригади якісними людьми, які в силу різних обставин були змушені опинитися в цьому статусі. Третя Штурмова готова показати вам справжню українську армію. Вривайтесь", - написав майор ЗСУ, засновник і перший командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр, начальник рекрутингу Дмитро Кухарчук.

Раніше Кухарчук говорив, що треба працювати з причинами великої кількості СЗЧ у підрозділах і паралельно пропрацьовувати наслідки. На його переконання, причина великої кількості СЗЧ полягає в неправильній організації війська.

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Повернення із СЗЧ

Учора дві бригади ЗСУ оприлюднили повідомлення, в яких закликали бійців, які самовільно залишили свої частини, повернутися на службу. Звернення з'явилося у Facebook 53-ї та 47-ї окремих механізованих бригад.

Раніше Офіс Генпрокурора на запит ЗМІ інформував, що за період з січня по вересень цього року зареєстрували 35 307 випадків СЗЧ. Для порівняння – за весь 2023 рік таких випадків було 17 658, а за 2022 – 6641.

1 листопада Державне бюро розслідувань повідомило, що за жовтень дозволили повернутися на службу приблизно сотні військовим, які вперше самовільно залишили військові частини.

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