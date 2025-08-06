Шмигаль повідомив про важливе нововведення щодо українців, які повернулися з полону РФ

В Міноборони готують рішення щодо захисників, які повернулися з полону.

Міністерство оборони готує зміни до наказів, якими буде передбачено прирівнювання травм, отриманих захисниками в полоні, до травм, отриманих на полі бою. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Він також зазначив, що сьогодні, 6 серпня, уряд ухвалив постанову щодо удосконалення лікування, реабілітації та адаптації звільнених з російського полону українців – військових та цивільних.

Шмигаль повідомив, що постанова передбачає:

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більш чіткі вимоги до медогляду колишніх полонених, бо завдання – визначити стан здоров’я людини для максимально ефективного лікування;

комплекс лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів, щоб повернути людину до повноцінного життя;

розширення мережі закладів відновлення за рахунок центрів реінтеграції Міноборони, МВС, СБУ, Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки та інших установ;

посилення соціально-адміністративної складової відновлення - людям обов’язково допомагатимуть в оформленні внутрішніх та закордонних паспортів безпосередньо в тих закладах, де вони лікуються.

"Забезпечимо усім, хто пережив жахи російського полону, увагу та індивідуальний підхід", - наголосив Шмигаль.

Україна та РФ провели дев’ятий етап обміну обмін полоненими - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 липня 2025 року відбувся вже дев’ятий етап обміну полоненими, про який було домовлено в Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Він додав, що за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей.

За його словами, ці воїни захищали Україну на різних напрямках фронту і значна кількість пробула в полоні понад три роки.

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