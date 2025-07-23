Повернулися важкохворі і тяжкопоранені військові.

Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював", - написав він.

За його словами, воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту і значна кількість пробула в полоні понад три роки.

Відео дня

"Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших - це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі", - додав Зеленський.

За інформацією ЦПД, додому повернулися українські захисники ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції - серед них поранені, тяжкохворі, а також оборонці Маріуполя й останній із захисників острова Зміїний.

Деякі воїни провели в російському полоні понад три роки. Наймолодшому звільненому - 27 років, найстаршому - 66.

Очільник МВС Ігор Клименко поінформував, що серед звільнених з полону - нацгвардійці, прикордонники та поліцейський. Сержантський і рядовий склад, які потрапили в полон на Донецькому, Харківському, Луганському та Сумському напрямках. З-поміж звільнених – і прикордонник-захисник Зміїного.

"Найстаршому нашому - 55 років, наймолодшому - 27. Вони пройшли полон, біль і очікування. Є поранені та хворі", - додав він.

Обміни полоненими між Україною і РФ

4 липня відбувся черговий обмін військовополоненими з Росією. Більшість із звільнених сьогодні захисників перебувала у російському полоні з 2022 року.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у розповів, що у цього обміну було кілька особливостей. По-перше, в Україну повернулися військові, які вважалися зниклими безвісти. По-друге, додому вдалося повернути воїнів, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення.

Вас також можуть зацікавити новини: