Коли чоловік потрапив у полон, його дружина була на сьомому місяці вагітності.

Ввечері 22 липня 2025 року відбувся обмін полоненими з Росією. Під час нього в Україну повернувся останній захисник острова Зміїний – Віталій Гиренко.

Про це повідомляє фейсбук-спільнота "Захисники Зміїного". Зазначається, що Віталій Гиренко провів у ворожому полоні понад три роки.

"Довгоочікуваний обмін, довжиною в 3 роки 5 місяців для нашого останнього захисника Зміїного відбувся! Прикордонник острову Ахілла – Віталій Гиренко вдома!!! Вільний, незламний духом і тілом Віталій нарешті на рідній землі", – йдеться в дописі.

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У дописі спільноти за лютий розповідали, що маленький син захисника Дмитро знає батька лише з фотографій.

"Коли чоловіка взяли у полон, його дружина Альона перебувала на сьомому місяці вагітності", – писали тоді.

Зазначимо, що інформацію про те, що з полону звільнено останнього захисника Зміїного, бійця Державної прикордонної служби України, публікували і в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими 24 липня

24 липня відбувся дев’ятий етап обміну полоненими з російською стороною, про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. За його словами, за всі етапи цього обміну з російського полону вдалося звільнити понад 1000 українських воїнів.

У ЦПД зазначали, що серед звільнених – захисники з лав ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції. Крім того, додому повернулися оборонці Маріуполя та останній захисник острова Зміїний.

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