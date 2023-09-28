Зловмисником є полковник Зелімхан Агмерзоєв – командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці.

Служба безпеки України встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисником є полковник Зелімхан Агмерзоєв – командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці. Зазначається, що після захоплення Мелітопольського району він сформував та очолив каральні загони, які проводили репресії на території громади.

В спецслужбі поінформували, що за наказом Агмерзоєва його підлеглі жорстоко катували українських військовополонених та мирних жителів окупованих населених пунктів. При цьому під час тортур він особисто телефонував близьким родичам потерпілих і вимагав з них гроші за припинення фізичних знущань над полоненими та викраденими людьми.

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"Задокументовано, що Агмерзоєв вимагав 500 тис. грн з дружини військового ЗСУ, який потрапив у полон рашистів під час боїв на південному фронті. У разі несплати грошей окупант погрожував покалічити та вбити українського полоненого. Крім цього, фігурант вимагав 20 тис. американських доларів від близьких двох викрадених мешканців району. За цю суму він "гарантував" припинити знущання та відпустити потерпілих додому.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Агмерзоєву про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться у повідомленні.

В СБУ заявили, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. Зловмисника буде знайдено та покарано незалежно від часу та місця його перебування.

Злочини російської армії в Україні

Нагадаємо, днями Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні оприлюднила нову доповідь.

Експерти виявили, що російські загарбники в Херсоні та Запоріжжі систематично катували людей, яких звинували у допомозі українській армії. Іноді жорстокі знущання призводили до смерті.

Також на Херсонщині окупанти ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років, їхні родичі змушені були це чути у сусідній кімнаті.

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