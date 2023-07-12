За його наказом було рік тому обстріляно ракетами Вінницю, де загинуло 29 людей, з яких троє діток.

Колишньому командувачу Чорноморським флотом Російської Федерації Ігорю Осіпову, який наказав ударити по Вінниці ракетами "Калібр", внаслідок чого загинуло 29 людей, з них троє дітей, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідчі встановили, що саме Осіпов організував масовану повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року. "За його наказом ворог здійснив удар по українському місту ракетами "Калібр" з російського бойового надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова", - зазначають в СБУ.

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В українській спецслужбі нагадують, що тоді загинуло 29 вінничан, з них троє дітей, а ще 154 людини одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Крім того, російські ракети зруйнували 35 житлових будинків, майже 70 приватних автомобілів і комунальних транспортних засобів.

Осіпову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

При цьому в СБУ нагадали, що це вже не перша підозра Осіпову. На початку цього року СБУ повідомила йому про підозру за організацію систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Йому вже було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за розв’язування та ведення агресивної війни та за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Вінницька трагедія 14 липня 2022 року

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2022 року Росія вдарила по місту крилатими ракетами "Калібр".

Тоді весь світ побачив страшні фото маленької 4-річної Лізи, яка загинула у своєму дитячому візочку після "прильоту" ракети. Дівчинку мама Ірина називала сонячною дитиною. Вони тоді їхали займатися до логопеда. Жінку тоді також поранило і від неї деякий час приховували, що донька загинула.

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