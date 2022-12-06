В Україні є дуже багато добровольців.

У Міністерстві внутрішніх справ зробили важливу заяву щодо призову та мобілізації. Так, наразі немає потреби вручати громадянам повістки на блокпостах.

Як передає кореспондент УНІАН, під час телемарафону міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що через велику кількість добровольців, у пунктах комплектування можуть відбирати кращих із бажаючих.

"Сьогодні у нас є велика кількість добровольців, які приходять до пунктів комплектування, щоби бути мобілізованим до лав ЗСУ. Тому на сьогоднішній день там вже можуть відбирати кращих з тих, хто бажає. В принципі, на сьогодні не має потреби вручати повістки на блокпостах", - зазначив Монастирський.

Відео дня

Мобілізація в РФ: як країна-агресорка кидає "м'ясо" на фронт

Якщо в Україні є дуже багато добровольців, адже чоловіки хочуть захищати свою країну від рашистів, у РФ йти на фронт хочуть не усі.

Нещодавно стало відомо, що в Росії розробляють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних, яка дозволить видавати повістки заочно. Після введення у дію ця система дозволить контролювати військовозобов’язаних, які не проживають за місцем реєстрації. Мало того, у РФ запропонували мобілізувати на війну безпритульних собак. Рашист-депутат вважає, що їх можна навчити підривати танки.

Вас також можуть зацікавити новини: