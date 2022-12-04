Російський депутат вважає, що їх можна навчити підривати танки.

В Росії депутат з фракції КПРФ Орловської області Віктор Макаров запропонував використовувати бездомних собак у війні проти України.

Раніше, обговорюючи проблему собак на вулицях, цей же політик пропонував відправляти бездомних тварин в Китай, пишуть російські видання. Коментуючи питання про створення притулків для тварин, Макаров запропонував направляти їх для участі у війні.

"Пропоную виховати цих собак для підриву танків", - сказав він.

Відео дня

Зазначається, що таку ідею не підтримали інші учасники засідання.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців, які перебувають у запасі.

У Міноборони РФ заявили, що хочуть мобілізувати близько 300 тисяч осіб.

24 вересня в російських містах люди вийшли на протести. Крім того, на кордоні утворилися черги з бажаючих виїхати з країни.

Наприкінці вересня стало відомо, що з початку мобілізації до Грузії, Казахстану та ЄС прибули понад 200 тисяч людей з Росії.

21 вересня в РФ оголосили про зупинку часткової мобілізації, проте люди скаржаться, що їм продовжують приходити повістки.

У Міжнародному розвідувальному співтоваристві InformNapalm повідомляють, що мобілізованих росіян одразу кидають на передову.

Вас також можуть зацікавити новини: