Головна мета проєкту – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації.

В Росії створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних. Для цього оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів.

Як повідомляє прес-служба ГУР, головна мета проєкту – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних МВС (для контролю документів на виїзд закордон), системи "Мігрант" (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство), ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів), СНІЛЗ, Роскадастру, Росреєстру, ІПН і навіть клієнтські бази мобільних операторів.

Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації. Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту – у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж. Після цього всі вони будуть зобов’язані з’явитися у вказані терміни до місць обліку.

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Мобілізація в Росії: деталі

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців, які перебувають у запасі.

Наприкінці вересня стало відомо, що з початку мобілізації до Грузії, Казахстану та ЄС прибули понад 200 тисяч людей з Росії.

21 вересня в РФ оголосили про зупинку часткової мобілізації, проте люди скаржаться, що їм продовжують приходити повістки.

У Росії всім співробітникам адміністрації Президента тимчасово заборонили їздити у відрядження за кордон. Закордонні відпустки тепер теж під забороною.

Раніше стало відомо, що російські окупанти проводять підготовчі заходи до чергової хвилі прихованої мобілізації. Військовий експерт Денис Попович вважає, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація.