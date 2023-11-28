Вони летять по різній траекторії. Наразі група БПЛА з Черкаської області прямує до Київської, де вже оголосили повітряну тривогу.

Кілька груп російських ударних безпілотників залетіли на територію України і рухаються по декількох траекторіях.

Як повідомили Повітряні сили, БПЛА почали фіксувати на території України о 18:37. В 19:26 стало відомо, що групи ударних БПЛА з Дніпропетровської області заходять у повітряний простір Полтавщини, курс - північно-західний, ще кілька груп летять у Дніпропетровській області.

"Полтавська, Кіровоградська, Харківська області - загроза ударних БПЛА", - попередили в Повітряних силах.

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Ще кілька груп знаходили в Херсонській та Миколаївській областях, курс - західний/північно-західний.

Станом на 19:51 рух ударних дронів виглядав так: у Кіровоградській області - у напрямку Черкаської області; у Миколаївській області - у напрямку Кіровоградщини та Одеської області; у Полтавській та Дніпропетровській областях - курс північно-західний.

В 20:32 рух ударних БпЛА такий: 1. З Одеської області-північним/північно-західним курсом. 2. З Кіровоградської області в напрямку Черкаської області. 3. З Черкаської області через Переяслав у напрямку Київської області.

Через деякий час в повітряних силах закликали жителів Черкас знаходиться в укриттях, оскільки дрони зафіксовані в районі міста.

В 20:58 Рух ударних БпЛА: 1. У Вінницькій області (Ладижин/Тульчин) в північно західному напрямку. 2. У Київській області (Біла Церква) в західному напрямку. 3. Ще групи ударних БпЛА прямує з Херсонської в напрямку Миколаївської області.

Найбільша атака дронів на Україну

У ніч на 25 листопада окупанти знову атакували Україну за допомогою БПЛА. Дрони з'явилися на нашій території близько 3 ночі, а вже через годину почала працювати ППО. Вдень президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку "шахедів". "Понад 70 "шахедів" у ніч на день пам'яті жертв Голодомору - геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії пишається тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів. На жаль, не всі. Але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО", - підкреслив Зеленський.

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