Смоленський завод – це наразі одна з цілей.

Вчорашня вечірня дронова атака на Смоленський авіаційний завод являється операцією української розвідки, про що розповіли джерела УНІАН.

"Так, успішна операція ГУР, частина більшого задуму", - зазначив співрозмовник.

За його словами, поки деталі не розголошуються, оскільки операція триває.

Відео дня

Смоленський завод - одна з цілей, зазначив співрозмовник.

Дронова атака на Смоленськ - деталі

У РФ сьогодні повідомили про атаку безпілотника на Смоленський авіаційний завод, в результаті чого дах одного з цехів був пробитий.

Зазначалось, що дрон впав на дах одного з цехів заводу і вибухнув. В результаті вибуху був пошкоджений сам дах і балка перекриття. Постраждалих немає, пише Baza.

За даними росЗМІ дронів було два і перший з них був збитий близько 9 ранку в Задніпровському районі Смоленська. Через півгодини над Смоленськом летів ще один безпілотник – він був знешкоджений силами РЕБ.

При цьому нещодавно з'явилася інформація, що на території заводу було два МіГ-31, які зазнали пошкоджень. Нагадаємо, МіГ-31 - це винищувач, що несе ракети "Кинжал".

Основною діяльністю Смоленського заводу в даний час є ремонт і технічне обслуговування раніше випущених літаків, поставка комплектуючих для інших авіаційних підприємств.

Вас також можуть зацікавити новини: