Вчорашня вечірня дронова атака на Смоленський авіаційний завод являється операцією української розвідки, про що розповіли джерела УНІАН.
"Так, успішна операція ГУР, частина більшого задуму", - зазначив співрозмовник.
За його словами, поки деталі не розголошуються, оскільки операція триває.
Смоленський завод - одна з цілей, зазначив співрозмовник.
Дронова атака на Смоленськ - деталі
У РФ сьогодні повідомили про атаку безпілотника на Смоленський авіаційний завод, в результаті чого дах одного з цехів був пробитий.
Зазначалось, що дрон впав на дах одного з цехів заводу і вибухнув. В результаті вибуху був пошкоджений сам дах і балка перекриття. Постраждалих немає, пише Baza.
За даними росЗМІ дронів було два і перший з них був збитий близько 9 ранку в Задніпровському районі Смоленська. Через півгодини над Смоленськом летів ще один безпілотник – він був знешкоджений силами РЕБ.
При цьому нещодавно з'явилася інформація, що на території заводу було два МіГ-31, які зазнали пошкоджень. Нагадаємо, МіГ-31 - це винищувач, що несе ракети "Кинжал".
Основною діяльністю Смоленського заводу в даний час є ремонт і технічне обслуговування раніше випущених літаків, поставка комплектуючих для інших авіаційних підприємств.