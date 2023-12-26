Не ігноруйте повітряну тривогу.

У вівторок, 26 грудня, Україна опинилася під атакою російських безпілотників. Про рух ударних дронів інформує Командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram.

О 23:44 вони повідомили, що російський БПЛА типу "Shahed" прямує з Чорного моря в напрямку Одеси. Тим часом інший дрон фіксують на Хмельниччині, він летить в напрямку Старокостянтинова. Водночас Сили оборони півдня написали, що Херсон також опинився під атакою російських БПЛА, людей закликали перебувати в укриттях.

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Відео дня

Оновлено о 00:05: В Одесі лунають вибухи. Наразі тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

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