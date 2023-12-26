Ввечері у понеділок, 25 грудня, Україна опинилася під атакою російських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомяють у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

О 22:22 військові повідомили про загрозу ударних дронів для Херсонщини. Згодом про повітряну небезпеку попереджали мешканців Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Черкащини.

О 23:58 Суспільне повідомио, що у Миколаєві чули звуки вибухів. Вже за декілька хвилин Повітряні сили написали, що в районі Миколаєва фіксують російський безпілотний літальний апарат. "Перебувайте в укриттях", - закликали вони.

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Наразі тривога лунає у Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. Військові не повідомляли про відбій загрози дронів по Україні.

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Оновлено о 00:48: Фіксують рух ударних БпЛА територією Черкаської області у напрямку Київської.

Останні атаки БПЛА по Україні

Вранці Повітряні сили повідомляли, що минулої ночі російські загарбники запустили з окупованого Криму 31 ударний безпілотник типу "Shahed". Протиповітряна оборона знищила 28 з них в межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Вже ввечері окупанти запустили безпілотники з Чорного моря в напрямку Одещини, про результати відпрацювання по них не повідомлялося.

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