Існує загроза застосування БПЛА у низці областей.

Цієї ночі в Сумах російсь кий дрон-камікадзе типу "шахед" влучив у автомобільну стоянку біля багатоповерхових будинків.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі в.о. міського голови Артем Кобзар, внаслідок "прильоту" в будинках вибито вікна, пошкоджено дуже багато автівок. На місці події працюють рятувальники, поліцейські та медики "швидкої".

Згідно з останньою інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, ударні дрони окупантів фіксують на Хесонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Декілька БПЛА заходили в повітряний простір Білорусі. Також згодом додалася загроза застосування дронів для Одеської області.

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Оновлено о 01:50: Дрони на Київщині та в районі столиці, на Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині, Житомирщині та Хмельниччині.

Оновлено о 01:40: У Соломʼянському районі Києва, попередньо через падіння уламків БПЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля. Також виникло займання на території поруч, повідомляє мер міста Віталій Кличко.

У Святошинському районі також пожежа, однак екстрені служби кажуть, що вона не повʼязана з російською атакою на місто. Наразі постраждалих немає.

Оновлено о 01:05: "Шахеди" фіксують на Житомирщині (південно-західний курс) та півдні Вінниччини (курсом на захід).

Оновлено о 00:40: БПЛА помітилои на Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Одещині та Київщині.

Оновлено о 00:05: У Полтаві чули вибух, повідомляє Суспільне.

Російські удари по Україні

Нагадаємо, минулої ночі окупанти атакували країну 151-м ударним дроном типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. 70 з них збила ППО, ще 74 імітатори були локаційно втрачені.

Внаслідок цієї атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

Раніше повідомлялося, що нова модифікація дрона-камікадзе "Shahed" має збільшену бойову частину та містить шрапнелль.

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