Попередьно, ворог застосував КАБ.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирні міста України. Ввечері 3 вересня під ударом опинилися Суми.

Окупанти завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

"Попередьно, ворог застосував КАБ. На місці працюють всі необхідні служби", – йдеться у повідомленні. Відео дня

Наслідки ворожої атаки по Сумах уточнюються.

Атаки РФ по Україні

3 вересня російські терористи завдали удару по Полтаві. Ворог бив балістичними ракетами.

Атаковано, зокрема, Інститут звʼязку. Вже відомо про понад 50 загиблих та більше 270 постраждалих внаслідок атаки. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін наголосив, що в момент російського терористичного удару по Інституту звʼязку в Полтаві жодних шикувань не було.

Тим часом пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий повідомив, що на місці удару працюють десятки одиниць техніки, сотні рятувальників та кінологічні підрозділи. Кожні 15-20 хвилин оголошується режим тиші, аби рятувальники мали змогу почути людей, які можуть перебувати під завалами.

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