Досі основвним озброєнням "Шахедів" був фугасний заряд, хоча росіяни також експериментували з іншими типами бойової частини.

Росія дійсно почала використовувати нову модифікацію "Шахедів", пристосовану для спричинення окомога більшої шкоди цивільному населенню. Це підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, у новій версії цього дрона-камікадзе використовується збільшена бойова частина вагою 90 кг.

Довідка УНІАН. В оригінальному іранському Shahed-136 маса бойової частини складала 40-50 кг.

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За словами Єрмака, крім того відтепер росіяни начиняють бойову частину "Шахедів" металевими елементами, тобто шрапнеллю. Очільник ОП вважає, що це потрібно, аби збільшити кількість жертв серед цивільних.

"Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це і вони її отримають", – наголосив Андрій Єрмак.

Інші новини про російські озброєння

Як писав УНІАН, новітня російська ракета "Сармат" продовжує зазнавати невдач. За словами експертів, одна з причин полягає в тому, що раніше радянські та російські ракети використовували двигуни, розроблені та виготовлені на підприємствах в Україні. Але розпочавши агресію проти України, Росія втратила доступ до цих двигунів.

Також ми розповідали, що РФ достроково списала атомні підводні човни "Тайфун". Ці субмарини були призначені для запуску масивних стратегічних ракет, але на практиці виявилися вкрай невдалими.

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