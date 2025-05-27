Він вважає, що варто й надалі завдавати ударів.

Росіянам вдалося розосередити виробництво дронів-камікадзе Shahed, що робить повне знищення їхнього виробничого потенціалу майже неможливим.

Таку думку в етері Еспресо висловив майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, російські окупанти можуть збирати дрони цього типу не в декількох місцях, а у понад 100 локаціях:

"Ми вже так робимо, наші БПЛА збираються в багатьох місцях. Фактично, місця виробництва БПЛА Shahed розкидані по всій країні. Тому стверджувати, що ми можемо знищити повністю все виробництво цих БПЛА в Росії, не можна".

Як зазначає Гетьман, виробництво ракет організоване інакше, що робить його більш вразливим для ударів. "Для їхнього виготовлення необхідні спеціалізовані заводи. Таке виробництво значно складніше, а подекуди й неможливо розпорошити по всій території Росії", - пояснив він.

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Водночас ветеран підкреслив, що Україні варто продовжити бити по місцях зберігання цих безпілотних літальних апаратів.

Виробництво дронів в Росії

Як відомо, іранські ударні безпілотники Shahed, які Росія активно застосовує у війні проти України, стали однією з головних загроз для української інфраструктури та цивільного населення.

Попри те, що виробництво Shahed розпочиналося на території Ірану, Росія з часом налагодила власне збирання та адаптацію цих БПЛА на своїй території.

За даними західних розвідок і українських військових, РФ змогла частково диверсифікувати їх виробництво, що ускладнює повне знищення цього потенціалу.

У відповідь на загрозу з боку дронів, ЗСУ почали завдавати точкових ударів по складах, майстернях та виробничих потужностях, пов’язаних із виготовленням і зберіганням Shahed.

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