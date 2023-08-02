Зокрема, російські загарбники знову били "по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці".

Внаслідок нічної атаки дронами російських загарбників найбільших пошкоджень завдано на півдні України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші - на Півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці", - повідомив глава держави.

Зеленський додав, що усі українські оперативні служби спрацювали ефективно.

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"Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", - наголосив Зеленський.

Атака по Україні 2 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".

Пуски "шахедів" здійснювались із трьох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.

Водночас, групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені.

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