Внаслідок нічної атаки дронами російських загарбників найбільших пошкоджень завдано на півдні України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші - на Півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці", - повідомив глава держави.
Зеленський додав, що усі українські оперативні служби спрацювали ефективно.
"Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", - наголосив Зеленський.
Атака по Україні 2 серпня - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".
Пуски "шахедів" здійснювались із трьох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.
Водночас, групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені.