Безпілотники противника залітали до столиці України одночасно з кількох напрямків, зазначили у КМВА.

Російські окупанти у ніч на середу, 2 серпня, влаштували масову атаку Києва безпілотниками, за попередніми відомостями, типу Shahed.

Ворожі дрони залітали до столиці України одночасно з кількох напрямків, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували всі ворожі безпілотники.

"Чергова масована атака ворога ударними БПЛА. Попередньо, противник застосував баражуючі боєприпаси типу Shahed. Групи дронів заходили до Києва одночасно за кількома напрямками. Проте, силами і засобами ППО всі повітряні цілі - понад 10 БПЛА, були своєчасно виявлені та знищені", - зазначив чиновник.

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Російські дрони-вбивці вночі атакували Київ - що повідомлялося

Повітряна тривога в Києві 2 серпня була оголошена о 02:21. Пізніше з'явилася інформація, що ворог запустив на столицю України ударні безпілотники. У місті пролунали низка вибухів.

За відомостями влади, у кількох районах - Святошинському, Голосіївському та Солом'янському, зафіксовано падіння уламків дронів, були пошкоджені нежитлові приміщення та дорожнє покриття. Інформації про постраждалих немає. Відбій повітряної тривоги в Києві був о 03:30.

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