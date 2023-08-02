У столиці постраждалих немає, заявив Віталій Кличко.

Російські загарбницькі війська запустили кілька груп безпілотних літальних апаратів по Україні.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Повітряних Сил Збройних Сил України. Пуски зафіксували з російського міста Приморсько-Ахтарськ. "Орієнтовний час входження в повітряний простір України - після опівночі. При оголошенні повітряної тривоги - прямуйте в укриття", - попередили військові.

Наразі тривогу оголошено у Донецькій, Харківській та Сумській областях. Про загрозу застосування дронів повідомляють у останніх двох. Тим часом "Суспільне" пише, що у Херсоні вп'яте за вечір лунають вибухи.

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Оновлено о 04:00: У Харківській та Запорізькій областях знову оголосили тривогу.

Оновлено о 03:55: На Одещині оголосили відбій.

Оновлено о 03:50: Кличко повідомив, що жертв і потерпілих внаслідок атаки у столиці немає.

Оновлено о 03:45: У КМВА повідомили, що в Голосіївському районі уламки дрона впали на дитячий майданчик. В іншому місці району відбулося загоряння нежитлового приміщення, на місці працюють рятувальники.

Оновлено о 03:30: Відбій тривоги у Києві та області, "червоною" на мапі залишається лише Одещина.

Оновлено о 03:25: В Солом'янському та Святошинському районах зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень, є загоряння, повідомив Попко.

Кличко повідомляє, що екстренні служби отримали повідомлення про вибух у Голосіївському районі.

Оновлено о 03:15: Зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі, дані щодо руйнувань і потерпілих уточнюється, повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

Тим часом мер столиці повідомляє, що у Святошинському районі після падіння уламків БПЛА горить дерево. У Солом'янському - пошкодження нежитлового приміщення.

Для Житомирської, Вінницької та Чернігівської областей - відбій повітрянної тривоги.

Оновлено о 03:03: За попередніми даними, у Соломʼянському районі Києва зафіксували падіння уламків безпілотників. Рятувальні служби слідують на місце, повідомив міський голова.

Оновлено о 03:00: Вибухи в столиці підтвердив Віталій Кличко. "Працює ППО. На Київ слідує група БПЛА. Перебувайте в укриттях!" - написав він.

Оновлено о 02:48: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що південь Одещини аткують ударними БПЛА. "Наші сили ППО працюють", - додав він.

Оновлено о 02:45: У Києві чутно звуки вибухів, у КМВА повідомляють про роботу протиповітряної оборони у області та столиці.

Оновлено о 02:40: На південь Одеської області чергова атака дронів, вони заходять вздовж гирла Дунаю.

Оновлено о 02:30: Шахеди у напрямку Києва з південно-західного та північного напрямків. Тим часом для Черкаської, Полтавської та Сумської областей оголосили про відбій.

Оновлено о 02:10: Повідомлялося про загрозу для Вінницької, Житомирської областей та Білої Церкви.

Оновлено о 01:43: У Чернігові небезпека через ударні дрони.

Оновлено о 01:43: "Шахеди" наближаються до гирла Дунаю! Прямуйте в укриття!" - закликають Повітряні Сили.

Оновлено о 01:15: Мешканців Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей попереджають про загрозу застосування балістичної зброї.

Тим часом у Київській обласній державній адміністрації повідомляють, що у області зафіксували рух БПЛА, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Оновлено о 01:00: Групу ударних дронів зафіксували у Черкаській області, рухаються з північно-східного напрямку. Водночас група БпЛА "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у бік півдня Одещини, Ізмаїлу.

Оновлено о 00:35: Повітряні Сили повідомили, що група ударних БПЛА перетнула повітряний простір на Сумщині, вона рухається на захід, однак напрямок може змінюватись.

Тривогу оголошено у Чернігівській, Сумьскій, Полтавській та Київській областях.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Нагадаємо, вночі російські загарбники атакували Харківську область дронами-камікадзе. Окупанти влучили по території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова та у навчальний заклад. Після атаки розпочалася масштабна пожежа, відомо про одного постраждалого.

Вже вдень війська Російської Федерації обстріляли Херсон, влучивши у Херсонську міську клінічну лікарню. Внаслідок атаки загинув один лікар, також отримала поранення медсестра.

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