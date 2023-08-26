Там зазначили, що серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний "JUICE".

У Повітряних силах підтвердили, що в Житомирській області сталась авіакатастрофа за участю військових літаків.

"Із сумом повідомляємо, що 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39", - повідомили деталі в Повітряних силах.

Там уточнили, що усі троє пілотів, на жаль, загинули. В даний час триває розслідування.

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"Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний "JUICE". Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", - йдеться у повідомленні.

"Просимо обережно та з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - звернулися в Повітряних силах.

Авіакатастрофа на Житомирщині

Деякий час тому у ЗМІ з'явилась інформація про те, що вчора увечері в Житомирській області сталося зіткнення двох літаків, внаслідок чого загинуло троє пілотів.

Зокрема, зіткнулися навчальні літаки Л-39. Раніше у прес-службі командування Повітряних сил ЗСУ зазначали, що офіційний коментар буде пізніше з огляду на деякі обставини та розпочате слідство, яке веде ДБР.

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