Сьогодні вночі в Житомирській області силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету.

В результати чергової ракетної атаки росіян у ніч на 9 червня постраждав житловий масив Звягельської громади Житомирської області. Там є загиблі й поранені.

Як повідомляє Звягельська міська рада, за попередньою інформацією зруйновано шість приватних будинків, десятки отримали пошкодження.

"На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога. На місці працює керівництво громади, екстрені служби", - повідомив міський голова Микола Боровець.

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Як повідомив згодом голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, сьогодні вночі в області силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету.

"Внаслідок падіння уламків в місті Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків. Внаслідок події 1 особа загинула та 3 особи травмовано", - повідомив він.

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, за даними Командування Повітряних сил, на 9 червня Росія завдала удару по Україні іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136/131" і крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55. Силами ППО було знищено 16 "Шахедів" та чотири крилаті ракети.

Днем раніше, 8 червня, Росія завдала ракетного удару по Уманщині. В результаті атаки постраждали люди, стан двох постраждалих - важкий.

Також вчора росіяни завдали масованого удару по Херсонщині. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще 17 отримали поранення. Зазначимо, що обстріл здійснювався під час евакуації населення з затоплених в результаті підриву Каховської ГЕС територій.

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