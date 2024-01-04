Потрібна постійна готовність, бо ворожа повітряна атака може статися у будь-який день.

Під час планування повітряних атак по Україні ворог не стільки орієнтується на дати, скільки намагається вдарити несподівано. Про це сказав речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи можна вирахувати якусь закономірність у діях ворога щодо повітряних атак по Україні.

Він зазначив, що українська розвідка, відповідні служби можуть мати якусь інформацію щодо підготовки до удару по Україні. При цьому зазначив, що вирахувати якусь конкретну дату неможливо. За його словами, всі прогнози є неточними, бо плани ворога невідомі.

За словами Ігната, Росія може планувати удари, як це вони завжди роблять, наприклад, по Києву чи Одеській області, призначивши конкретний день, однак потім "його можуть відтермінувати, щось ще додумати".

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"Все буде відбуватися відповідно до тих завдань, які ворог перед собою ставить, і до обстановки, яка складається, враховуючи різні фактори. Особливо розвіддані, які ворог має, погодні умови. Тут вже рішення приймається безпосередньо напередодні. Тому вираховувати якісь дати не потрібно", - додав речник командування Повітряних сил.

При цьому підкреслив, що потрібно постійно бути насторожі, бо ворожа повітряна атака може статися у будь-який день.

"Прогнози робити звичайно можна. На підготовку до масованого обстрілу, зрозуміло, потрібен певний час, але давайте не будемо ставити якісь чіткі терміни, прив'язуватися до дат. Як бачимо, противник не завжди прив'язується до своїх сакральних дат, до наших дат, а б'є так, щоб було несподівано для нас", - сказав Ігнат.

Атаки РФ на Україну

Як повідомляв УНІАН, керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, коментуючи ймовірність атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, зазначила, що прогнози - це дуже невдячна справа, особливо, коли йдеться про "божевільного ворога".

За її словами, якщо проаналізувати, то ворожі атаки по енергетичних об’єктах України – цілком імовірні, оскільки йде похолодання, прогнозуються більш низькі температури. Тому атаки на енергетичні об’єкти абсолютно не виключені.

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