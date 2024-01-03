Треба оперативне переходити в укриття, мати при собі необхідні речі.

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк прокоментувала інформацію щодо імовірності атак РФ на енергетичну інфраструктуру України. Про це Гуменюк заявила у прямому телеефірі.

"Говорити про прогнози, це дуже невдячна справа – робити їх наперед, тим більше з таким божевільним ворогом...", - сказала військова.

За її словами, якщо проаналізувати, то ворожі атаки по енергетичних об’єктах України – цілком імовірні.

Відео дня

"Йдуть похолодання, прогнозуються більш низькі температури… Це цілком імовірний період, коли ворог захоче тиснути енергетично. Й атаки на енергетичні об’єкти абсолютно не виключені", - додала вона.

Також, за її словами, населення повинно усвідомлювати, що небезпека масованих ударів, як тих, що окупанти завдавали напередодні, не минула.

"Треба бути готовими, що треба буде реагувати, цілком імовірно, дуже оперативно - переходити в укриття, мати при собі необхідні речі... Розуміти, що після таких масованих ударів можуть бути наслідки. Такі як вчора були зафіксовані: коли зникало електроживлення, тепло - передбачати такий розвиток подій необхідно", - сказала Гуменюк.

Терористичні атаки РФ - деталі

Нагадаємо, 2 січня російська армія атакувала Україну "Кинджалами" та іншими ракетами. Відбулось падіння уламків та загоряння будівель у декількох районах Києва, особливо тяжкі наслідки - у Солом'янському районі столиці, де сталося загоряння багатоповерхівки. Десятки людей постраждали, є загиблі.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявила, що 2 січня маршрути ракет були трошки інші. Якщо 29 грудня південь зачепило досить потужно, то цього разу ракети фактично не фігурували. Дуже мала кількість ракет дуже швидко проходила через південь і фактично не було навіть часу зреагувати на їх знищення.

Вас також можуть зацікавити новини: