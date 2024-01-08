На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

У Хмельницькій області пролунало щонайменше 6 вибухів внаслідок ракетної атаки російських окупаційних військ. Про це повідомляє Хмельницька обласна військова адміністрація в Telegram.

"Сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів рашистів. Внаслідок атаки в області пролунало щонайменше 6 вибухів", - йдеться у повідомленні.

На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

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Атака по Україні 8 січня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці, 8 січня, російські окупанти вирішили знову влаштувати ракетну атаку по території України. Росіяни у небо підіймали 9 бортів Ту-95МС та 4 бортів Ту-22м3 і з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Були запущені крилаті та балістичні ракети.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили пуски росіянами крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря.

Пізніше стало відомо, що російські загарбники влучили ракетами у житлові квартали Запоріжжя. Постраждало двоє людей - чоловік та жінка.

В Кривому Розі внаслідок ракетної атаки виникла пожежа у ТРЦ.

Також влучання були зафіксовані у Харкові та області.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Становм на ранок 8 січня 2024 року втрати РФ у війні проти України зросли до 365 170 осіб. Зокрема, за останню добу ліквідовано 440 російських військових.

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