У Хмельницькій області пролунало щонайменше 6 вибухів внаслідок ракетної атаки російських окупаційних військ. Про це повідомляє Хмельницька обласна військова адміністрація в Telegram.
"Сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів рашистів. Внаслідок атаки в області пролунало щонайменше 6 вибухів", - йдеться у повідомленні.
На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.
Атака по Україні 8 січня - що відомо
Як повідомляв УНІАН, вранці, 8 січня, російські окупанти вирішили знову влаштувати ракетну атаку по території України. Росіяни у небо підіймали 9 бортів Ту-95МС та 4 бортів Ту-22м3 і з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Були запущені крилаті та балістичні ракети.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили пуски росіянами крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря.
Пізніше стало відомо, що російські загарбники влучили ракетами у житлові квартали Запоріжжя. Постраждало двоє людей - чоловік та жінка.
В Кривому Розі внаслідок ракетної атаки виникла пожежа у ТРЦ.
Також влучання були зафіксовані у Харкові та області.
Втрати Росії в Україні - останні дані
Становм на ранок 8 січня 2024 року втрати РФ у війні проти України зросли до 365 170 осіб. Зокрема, за останню добу ліквідовано 440 російських військових.