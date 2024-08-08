За словами мера, місто вже пройшло "більше половини того шляху, щоб таку систему розробити".

У Харкові розглядається варіант введення диференційованої системи повітряних тривог. Про це в інтерв’ю УНІАН розповів мер міста Ігор Терехов.

За його словами, для харків’ян це дуже важливо, і місто вже пройшло "більше половини того шляху, щоб таку систему розробити".

"Тому що бувають випадки, коли тривога лунає, наприклад, п’ятдесят годин. Так жити неможливо. Адже, по-перше, люди звикають до цього, і вже зовсім не реагують на повітряні тривоги. А це виклик для нас усіх, тому що ми всі маємо бути дуже обережними. Бо мова про життя людей", - пояснив Терехов. Відео дня

Він також підкреслив, що в деяких установах, зокрема, в банках, просто заборонено працювати, коли лунає повітряна тривога, і в цей час люди не можуть користуватися послугами фінустанови.

"Тому і йде мова про використання диференційованої повітряної тривоги, щоб люди могли розуміти: якщо лунає повітряна тривога, вона лунає, коли щось летить до Харкова і треба бути дуже обережними, спускатися в бомбосховища, йти у підземні паркінги, в метрополітен, який ми використовуємо як укриття. Переважна більшість обстрілів сьогодні – це тактична авіація. І є певний час, щоб зреагувати", - розповів мер Харкова.

Повітряні тривоги у Харкові

У Харкові з'являться окремі повітряні тривоги. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, через тривалі тривоги деякі підприємства змушені закриватись на десятки годин.

За словами чиновника, нова система допоможе поліпшити життя харків'янам і полегшить умови роботи для місцевого бізнесу.

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