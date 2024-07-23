Через тривалі тривоги деякі підприємства змушені закриватись на десятки годин.

У Харкові до середини осені можуть з'явитись диференційовані повітряні тривоги. Це означає, що вона буде окрема для міста та області.

"Ми сьогодні працюємо над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги й розпізнавати цілі, які летять до Харкова, і які летять на Харківську область", – сказав міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами мера, це допоможе поліпшити життя харків'янам і полегшить умови роботи для місцевого бізнесу. У Терехова запитали, як працюють у Харкові підприємства, коли повітряна тривога триває по 10 годин поспіль.

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"Хтось працює, хтось зачиняється", - відповів він.

Міський голова пояснив, що є також банківські установи та торговельні центри, які змушені закриватись на час повітряних тривог, оскільки не можуть працювати. Крім того, є й ті що не звертають уваги.

Ситуація у Харкові

Як писав УНІАН, Росія систематично обстрілює Харків балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Останнім часом додалися ще й плануючі авіабомби.

На додачу до підземних шкіл у Харкові з’являться підземні операційні та реанімаційні приміщення при лікарнях. Також під землю йдуть заклади культури

У червні стало відомо, що Харків більше не може забезпечити себе власною електроенергією через значні пошкодження енергетичної інфраструктури, тому місто змушене отримувати електрику з інших населених пунктів.

The Guardian вважає, що F-16 захистять Харків від російських авіабомб.

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