Проводяться консультації у двосторонніх форматах.

Україна проводить консультації з державами-союзниками стосовно створення "щита ППО" над західними областями країни.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Ради Україна-НАТО. Він нагадав, що відповідний захід пройшов після масованої атаки окупаційних військ, коли РФ використала загалом понад 200 ракет та дронів.

"Поінформував партнерів про поточну ситуацію. Ми обговорили подальші плани з постачання систем ППО і ракет-перехоплювачів до них. Нам необхідно посилювати протиповітряну оборону. Також ми продовжуємо консультації, зокрема у двосторонніх форматах, щодо створення "щита ППО", так званого "пояса безпеки" над західними областями країни", – написав він.

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Голова Міноборони України подякував союзникам за надану та обіцяну підтримку. За його словами, все більше і більше партнерів підтримують зняття обмежень на застосування ЗСУ далекобійної зброї проти країни-агресора.

ППО для України

Після появи винищувачів F-16 ефективність української ППО зросла до 90-95%, констатує експерт з питань розвитку авіаційного сектору Богдан Долінце.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна і Польща прагнуть розробити механізм спільного збиття російських ракет і дронів над територією України. Згодом у Міноборони Польщі додали, що Варшава не зможе виконати вимогу Києва збивати російські ракети, які летять в напрямку Заходу країни, без рішення всіх членів НАТО.

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