Таке питання мають обговорити на саміті НАТО у Вашингтоні.

Польща не зможе виконати вимогу України збивати російські ракети, які летять в напрямку Заходу країни, без рішення всіх членів НАТО. Про це в інтерв'ю Польському радіо заявив віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, Україна вже давно говорить за те, аби ракети, які летять у західному напрямку, збивалися з території країн НАТО. Водночас міністр наголосив, що Польща не буде самостійно приймати жодних рішень у цьому питанні.

Косіняк-Камиш послався на позицію Білого дому, де заявили, що не хочуть ескалації конфлікту.

Відео дня

"Звісно, існують інші процедури щодо ракет на території Республіки. Тоді це наше рішення", - пояснив політик.

Збиття Польщею російських ракет - останні новини

Раніше речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ескалація конфлікту не була б корисною ні для України, ні для Польщі. Так від прокоментував ініціативу щодо можливості надання Польщі права збивати російські ракети та дрони над Україною.

"Ми хочемо шукати способи зробити Україну ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це не було б добре для українців, це не було б добре для поляків, це не було б добре ні для кого", - пояснив він.

Водночас екс-спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що такий кейс не спрацює, адже НАТО тримається якомога далі від участі в російсько-українській війні.

"Усі прагнуть уникнути звинувачень Москви в тому, що вони є стороною конфлікту. Ми неодноразово бачили, як російські ракети вибухали в Польщі і хіба була відповідь?", - зауважив він.

Вас також можуть зацікавити новини: