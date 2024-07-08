У Польщі відзначають, що з цього приводу будуть говорити з країнами-членами НАТО.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна і Польща прагнуть розробити механізм спільного збиття російських ракет і дронів над територією України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей, і це відображено у безпековій угоді та передбачено положення про розробку механізму щодо збиття у повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі", - сказав Зеленський.

Президент впевнений, що команди обох країн з Міністерств оборони пропрацюють разом з військовими, як спільно країни можуть швидко реалізувати цей пункт домовленостей.

Відео дня

Своєю чергою, як сказав Туск, обговорюється ідея реагування на російські ракетні атаки, коли ракети під час ударів по Україні, прямують в напрямку Польщі. Зокрема, розглядається варіант, аби намагатися збивати ці ракети у небі над Україною, аби не чекати, коли вони долетять до повітряного простору НАТО.

"І це здається абсолютно логічним. Польща була першою країною, яка почала з Україною про це говорити. Ми потребуємо для цього однозначної співпраці в рамках НАТО, бо цього роду акції все-таки вимагають спільної натівської відповідальності", - наголосив Туск і додав, що це відповідає інтересам Польщі і України.

"Аби все, що стосується нашої спільної безпеки, наших спільних дій мало печатку міжнародної солідарності, зокрема натівської. Ми відкриті. Логіка показує, що це було б набагато ефективніше", - сказав Туск.

Він додав, що немає ілюзій стосовно того, що це буде просте рішення.

"І тому в документі ми записали бажання і потребу такої розмови. Включимо до цієї розмови союзників з інших держав НАТО. Справу трактуємо серйозно, відкрито, але ще не завершену", - зазначив Туск.

Він пообіцяв, що як прем'єр Польщі, він буде розмовляти з союзниками, аби порозмірковувати, як такі спільні дії можна організувати. Також він сказав, що про це говоритиме і президент Польщі Анджей Дуда.

Співробітництво України і Польщі

Сьогодні, 8 липня, Туск назвав умову, за якої Україні можуть передати ескадрилью МіГ-29. Зокрема, якщо на рівні НАТО ухвалять рішення щодо заміщення цих літаків у Польщі іншими літаками, тоді Україна зможе отримати цю авіацію.

Вас також можуть зацікавити новини: