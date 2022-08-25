Глава МЗС прокоментував ситуацію довкола роботи Запорізької АЕС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо безпеки роботи на Запорізькій АЕС, поблизу якої розгорілася пожежа у лісі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Глава МЗС зазначив, що на Запорізькій АЕС ситуація надзвичайно небезпечна.

"Ми отримуємо повідомлення про пожежі у лісі біля атомної станції. Ми ще повинні більше вивчити це питання, але факт простий: Україна впродовж 31-го року її незалежності була відданим партнером Міжнародного агентства з атомної енергії. Ми дотримувалися усіх інструкцій з техніки ядерної безпеки і протоколів, і усе було добре", - наголосив міністр.

"У момент, коли прийшла Росія, Україна, Європа і світ, схоже, опинилися на межі ядерної катастрофи немислимих масштабів. Поки Росія буде присутньою на атомній станції у Запоріжжі, загроза ядерного інциденту буде надзвичайно високою", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня, Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила, що ЗАЕС знеструмлена: відбулося відключення останньої з чотирьох повітряних ліній, через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.

Довідка УНІАН. 18 серпня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про високу ймовірність вчинення окупантами масштабного теракту на Запорізькій атомній електростанції.

11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, не випадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на ЗАЕС.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками.

Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

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