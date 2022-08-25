Відзначається, що всі знімки були зроблені 24 серпня.

Сильне задимлення зафіксували біля Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, який залишився без світла через обстріли. На супутникових знімках видно осередки загоряння.

Про це повідомляє CNN.

Видання опублікувало серію супутникових знімків, зроблених Planet Labs і Європейським космічним агентством. На них видно вогонь та дим біля Запорізької АЕС.

Знімки зроблені 24 серпня о 10:39, 11:30 і 11:35 за місцевим часом. Супутник зафіксував вогонь, що збільшується на південь від станції, і дим, що піднімається над північною частиною комплексу.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські загарбники окупували частину Запорізької області. Зокрема, місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша АЕС в Європі. Вони неодноразово обстрілювали територію станції і пошкодили ряд об'єктів.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал із ЗАЕС.

25 серпня відключення росіянами повітряної лінії зв'язку з українською енергосистемою спричинило зміни в роботі Запорізької АЕС-дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

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