За попередніми розрахунками прогнозована зона ураження буде сягати близько 30 тис. км, а зона можливого забруднення залежатиме від руху повітряних мас- це може статися як на іншу частину України, так і на Європу, і на Росію.

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко розповів про можливі наслідків загрози на Запорізькій АЕС у порівнянні з Чорнобильською аварією.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону 15 серпня, відповідаючи на питання про потенційну загрозу, якщо ворог піде на крайні міри на Запорізькій АЕС та озвучив теоретично можливі наслідки у порівнянні з Чорнобильською аварією.

"На Запорізькій АЕС близько 18 тисяч паливних збірок, що майже у 10 раз більше ніж було на момент аварії на Чорнобильській АЕС. Від цього можна було б грубо спрогнозувати наслідки, хоча склад палива, який був на Чорнобильській станції він відрізняється від того, на якому на даний час працює Запорізька атомна електростанція. За попередніми розрахунками прогнозована зона ураження буде сягати близько 30 тис. км",- зазначив Крамаренко.

Він додав, що теоретично це може бути одноразовий витік, тому зона можливого забруднення залежатиме від руху повітряних мас.

"Але це буде одноразовий витік, який ляже саме туди, куди буде йти рух повітряних мас. Тобто, це може статися як на іншу частину України, так і на Європу, і на Росію. Фактично ми розуміємо, що Запорізька область буде втрачена. Площа потенційно забрудненої території буде близько 2 млн.кв.км",-акцентував Крамаренко.

На думку голови держагентства з управління зоною відчуження, найбільшу загрозу може спричинити саме ситуація з детонацією вибухівкою в середині енергоблоків на Запорізькій АЕС, ніж зовнішній вплив на них.

"На мою думку найбільш небезпечною є саме детонація вибухівкою, яку вони (російські окупанти-УНІАН) розмістили, як вони кажуть, в середині самих енергоблоків. Тому що це порушить внутрішню цілісність енергоблоків і буде, я так припускаю, мати більшу небезпеку ніж зовнішній обстріл та зовнішнє втручання. Тому що самі енергоблоки мають певний зовнішній захист",- пояснив Крамаренко.

Він спрогнозував, що теоретично може очікувати на територію ураження, якщо загроза на Запорізькій АЕС здійсниться.

"Той склад палива, який знаходиться на енергоблоках Запорізької АЕС - це цезій-137, який має напіврозпад період 30 років, йод -131 розпад 8 днів, стронцій-90 це 29 років та плутоній 240 – це 6,5 тис. років. Ми розуміємо, що ми втратимо цю територію на дуже довгий час - до 6 тис. років, якщо на території зони відчуження трошки інші елементи. Але саме небезпека у цей короткостроковий період, вона буде не меш серйозною, ніж та яка у зоні відчуження на території Чорнобильської АЕС",- підкреслив Крамаренко.

Як повідомляв УНІАН, російські війська окупували ЗАЕС на початку березня, завівши туди близько 500 своїх військових, танки та важке озброєння, зокрема вибухівку. Працівникам АЕС доводиться працювати під прицілом автоматів та в умовах сильного психологічного тиску. Також на станції присутній персонал "Росатому".

5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

14 серпня НАЕК "Енергоатом" заявив, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: